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Происшествия / Преступление

Мужчина проник в одно из кафе Пскова, отужинал там и переночевал

11 мая 2020 года, 12:22

Мужчина проник в одно из кафе Пскова, закрытых в связи с действием ограничительных мер из-за распространения коронавируса, отужинал там и переночевал. Эксклюзивное видео, снятое камерами наблюдения, размещено на сайте Псковского агентства информации.

Мужчина проник в одно из кафе Пскова, отужинал там и переночевал

Псковская правда

Инцидент произошёл в ночь на 11 мая. Проникнув в кафе, мужчина взял из холодильников продукты и пиво, поужинал, после чего лёг на диван и заснул.

Утром он справил нужду прямо в зале, затем сложил в пакет пиво, и покинул заведение.

Правоохранители просят помочь в поиске злоумышленника. Всех, кто узнал человека на видео, просят обратиться в ближайший отдел полиции. 

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