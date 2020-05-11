Мужчина проник в одно из кафе Пскова, отужинал там и переночевал

Мужчина проник в одно из кафе Пскова, закрытых в связи с действием ограничительных мер из-за распространения коронавируса, отужинал там и переночевал. Эксклюзивное видео, снятое камерами наблюдения, размещено на сайте Псковского агентства информации .

Инцидент произошёл в ночь на 11 мая. Проникнув в кафе, мужчина взял из холодильников продукты и пиво, поужинал, после чего лёг на диван и заснул.

Утром он справил нужду прямо в зале, затем сложил в пакет пиво, и покинул заведение.

Правоохранители просят помочь в поиске злоумышленника. Всех, кто узнал человека на видео, просят обратиться в ближайший отдел полиции.