Количество заболевших коронавирусом в Пскове приблизилось к 100

В Пскове по данным на утро 11 мая зафиксированы 97 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

Также в числе лидеров по числу заболевших находятся Островский район (51 случай), Невельский (29 случаев), Великие Луки (26 случаев), Новосокольнический район (25 случаев) и Псковский (22 случая). По-прежнему свободным от коронавируса остаётся Локнянский район.

В целом по области диагноз подтверждён у 328 человек, за сутки добавились 20 заболевших. Выписаны из больницы 67 пациентов, умерли 8 заражённых.

В регионе провели 13 тыс. 259 исследований на коронавирус.