Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Количество заболевших коронавирусом в Пскове приблизилось к 100

11 мая 2020 года, 11:19

В Пскове по данным на утро 11 мая зафиксированы 97 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

Также в числе лидеров по числу заболевших находятся Островский район (51 случай), Невельский (29 случаев), Великие Луки (26 случаев), Новосокольнический район (25 случаев) и Псковский (22 случая). По-прежнему свободным от коронавируса остаётся Локнянский район.

В целом по области диагноз подтверждён у 328 человек, за сутки добавились 20 заболевших. Выписаны из больницы 67 пациентов, умерли 8 заражённых.

В регионе провели 13 тыс. 259 исследований на коронавирус. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор о смене руководства в Псковской скорой помощи: У нас нельзя так работать
Михаил Ведерников: На работу выходят все, чье деятельность не запрещена Указом губернатора
Расширены меры поддержки пострадавшего от коронавируса бизнеса
Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин
Решение о снятии ограничений каждый регион РФ будет принимать самостоятельное
12 мая в России завершится период нерабочих дней
660 тысяч рублей сняли мошенники с карты великолучанки
О тех, кто лечит псковичей от коронавируса, рассказал Михаил Ведерников
В Колледже ПсковГУ сменился руководитель

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
День Победы онлайн

Общество
8 мая 17:11

День Победы онлайн

Онлайн-богослужения, «Бессмертный полк дома» и множество акций и флешмобов ждут псковичей 9 мая (ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА)
Всегда живые герои

Общество
9 мая 14:25

Всегда живые герои

Посвященная 75-летию Великой Победы эстафета «Псковской правды» состоялась несмотря на пандемию
Память навсегда в сердце

Общество
8 мая 10:15

Память навсегда в сердце

Команда Сбербанка поддержала онлайн-эстафету «Псковской правды», чтобы не прерывать традицию и рассказать о своих Героях