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Общество / Соцзащита

Почти 2 тысячи подарочных наборов доставили добровольницы псковским ветеранам

11 мая 2020 года, 09:56

Почти 2 тысячи подарочных наборов доставили добровольцы проживающим в Псковской области ветеранам 8 и 9 мая. В частности, были переданы 1 тыс. 569 региональных наборов к Дню Победы и 332 подарка и букета цветов в рамках федеральной акции «Вам, родные». Об этом написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Почти 2 тысячи подарочных наборов доставили добровольницы псковским ветеранам

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

«Масштаб работы требовал подключения всех ресурсов, и действительно приятно, что на призыв откликнулись все: ОНФ, Союз мотоциклистов, Молодая Гвардия, Псковский городской молодёжный центр, клуб смешанных боевых единоборств ММА «Псковская крепость», Землячество Дагестана, Федерация КУДО России, а также большое количество студентов и жителей города. Общими усилиями была выполнена главная задача – мы вместе  выразили благодарность и подарили тепло внимания поколению победителей», - подчеркнул глава региона. Он поблагодарил всех, кто принял участие.

Почти 2 тысячи подарочных наборов доставили добровольницы псковским ветеранам

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

Также Михаил Ведерников отметил, что с 27 марта в рамках акции «Мы вместе» псковские добровольцы выполнили более 700 заявок от пожилых людей и тех, кто оказался в сложной ситуации, доставили более 4 тыс продуктовых наборов. 

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