Почти 2 тысячи подарочных наборов доставили добровольницы псковским ветеранам

Почти 2 тысячи подарочных наборов доставили добровольцы проживающим в Псковской области ветеранам 8 и 9 мая. В частности, были переданы 1 тыс. 569 региональных наборов к Дню Победы и 332 подарка и букета цветов в рамках федеральной акции «Вам, родные». Об этом написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.



«Масштаб работы требовал подключения всех ресурсов, и действительно приятно, что на призыв откликнулись все: ОНФ, Союз мотоциклистов, Молодая Гвардия, Псковский городской молодёжный центр, клуб смешанных боевых единоборств ММА «Псковская крепость», Землячество Дагестана, Федерация КУДО России, а также большое количество студентов и жителей города. Общими усилиями была выполнена главная задача – мы вместе выразили благодарность и подарили тепло внимания поколению победителей», - подчеркнул глава региона. Он поблагодарил всех, кто принял участие.