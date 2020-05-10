Митрополит Тихон: Мы надеемся, что в следующее воскресенье сможем совершить божественную литургию вместе с прихожанами

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в обращении к пастве в воскресенье, 10 мая, выразил надежду, что в следующее воскресенье можно будет совершить божественную литургию вместе с прихожанами - на прихрамовых территориях.

Митрополит Тихон намерен обратиться еще раз к губернатору за разрешением на богослужения на прихрамовой территории. «Снова я пойду к губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову, снова попрошу его и санитарных врачей — ответственных своей честью и свободой — (разрешить служить — ПП), но именно на улице», = сказал владыка.

Он рассказал, что в «в одной южной епархии» из-за нарушений священниками запрета служить внутри храмов, заразились 30 человек.