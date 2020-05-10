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Экономика

Сотрудники гостиницы «Ольгинская» просят помощи в получении зарплаты

10 мая 2020 года, 13:20

Сотрудники гостиницы «Ольгинская», которая входит в структуру учреждений Псковского областного совета профсоюзов, публично пожаловались на задержку с выплатой зарплаты. Как отмечает Псковское агентство информации, задержка составляет уже месяц.

В коллективе отеля работает 52 человека. Сотрудники «Ольгинской» обращались к председателю облсовпрофа Ульяне Михайловой, однако, по их словам, не получили ответа.

«Мы ждем хоть какой-то помощи, чтобы хоть как-то отреагировали на нас! Уважаемая Ульяна Михайлова! Обратите на на внимание! У нас семьи, дети, они хотят кушать! Мы требуем свою зарплату!» - отмечает одна из сотрудниц в видеообращении, опубликованном ПАИ.

«Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание. Если не Ульяна Александровна, то уважаемый Михаил Юрьевич Ведерников, пожалуйста, помогите! Это крик помощи», - говорится в обращении.

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