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Общество / Образование

ОГЭ могут отменить в случае ухудшения ситуации с коронавирусом

10 мая 2020 года, 13:01

ОГЭ в школах России могут отменить, если эпидемиологическая ситуация с COVID-19 ухудшится, об этом заявил заместитель министра Минпросвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Мы рассматриваем различные сценарии развития эпидемиологической ситуации и готовы к тому, что ОГЭ может быть отменено, но это может случиться только при очень неблагоприятном развитии ситуации», — сказал замминистра.

Пока речь идет о сдаче двух обязательных экзаменов ОГЭ.

Представитель Минпросвещения также отметил, что новый учебный год начнется очно 1 сентября, раньше его начинать не планируется: «Дети должны отдохнуть».

Отметим, что дистанционный формат обучения, на который были вынуждены перейти школы, подвергся жесткой критике как со стороны педагогов и экспертов, так и со стороны родителей. Российская образовательная система оказалась не готова к массовому внедрению такого формата. Кроме того, указывалось и на техническую стороны вопроса: далеко не все школьники в России имеют качественный интернет и средства связи для нормального дистанционного обучения.

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