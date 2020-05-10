Елена Полонская: 9 Мая в сердце и душе каждого псковича, каким бы ни был формат праздника

«В этом году мы необычно встретили День Победы. Но мы перестроились и встречаем этот праздник в режиме «онлайн». Этот праздник как и прежде у каждого псковича и в душе, и сердце», - сказала глава Пскова Елена Полонская, комментируя «Псковской правде» онлайн-формат 9 Мая.

«Тысячи псковичей в соцсетях выкладывали фотографии своих родных, прошедших Великую Отечественную войну. Это истории семей, это история Пскова и всей страны. День Победы невозможно отменить ни при каких обстоятельствах, - сказала глава города.

Елена Полонская поблагодарила всех энтузиастов, кто в День Победы создавал праздничное настроение ветеранам. В качестве примера она привела 10 «Б» Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Там ребята вместе с классным руководителем записали песню «Темный платочек», при этом каждый находился у себя дома. «Вчера этот ролик разлетелся по всей стране!», - рассказала глава города.

«Я отметила День Победы в семьей, пели военные песни, вспоминали своих дедушек-бабушек. Это очень важный, трогательный и торжественный праздник для всех нас», - отметила Елена Полонская.