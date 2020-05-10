Города-побратимы обмениваются словами поддержки в борьбе с коронавирусом

Шотландский город-побратим Пскова Перт прислал слова поддержки псковичам, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Борьба с пандемией объединяет всех, несмотря на границы. «От имени жителей Перта и Кинросса хочу выразить наилучшие пожелания Вам и всем друзьям в наших зарубежных породнённых городах в эти неслыханные времена. Все мы во всём мире едины в нашем отношении к этой ужасной пандемии COVID-19. Следующие несколько месяцев будут вызовом для каждого, так как у нас в приоритете безопасность и здоровье наших жителей», - говорится в письме, подписанном провостом шотландских городов Перта и Кинросса Деннисом Меллоу.

В Шотландии надеются, что несмотря на проблемы, которые принесла пандемия, удастся сохранить и расширить дружеские связи между городами.

Отметим, что подобные письма ранее уже поступали в адрес главы Пскова Елены Полонской.