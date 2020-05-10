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Общество / Здоровье

Число заражений коронавирусом в Псковской области достигло 308

10 мая 2020 года, 11:44

Число заражений коронавирусом в Псковской области вновь выросло и теперь составляет 308. Сутками ранее зараженных было 293. Таковы данные, опубликованные телеграм-каналом COVID-19. Псковская область.

Число выздоровлений выросло до 67, летальных исходов по-прежнему 8.

Ранее в Псковской области принято решение увеличить число коек, зарезервированных под коронавирусных больных до 900, с учетом увеличения роста численности населения за счет дачников, приезжающих в регион из Москвы и Санкт-Петербурга.

В Псковскую область поступило 60 аппаратов ИВЛ, поставка еще нескольких десятков ожидается в ближайшее время. Указом губернатора Михаила Ведерникова введен целый ряд ограничительных мер, включая обязательный масочный и перчаточный режим.

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