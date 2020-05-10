Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

Аркадий Мурылёв отметил 9 Мая в семейном кругу

10 мая 2020 года, 11:26

Несмотря на ограничения в День Победы удалось сохранить праздничную атмосферу, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв, комментируя корреспонденту «Псковской правды» празднование 9 Мая в дистанционном режиме.

Аркадий Мурылёв отметил 9 Мая в семейном кругу

Фото Андрея Степанова
«Утром возложил с товарищами (Аркадий Мурылёв — секретарь обкома КПРФ — ПП) цветы к памятнику Неизвестному солдату в Пскове. Потом в семейном кругу весь день смотрел фильмы о войне, военную хронику. Пели семьей военные песни. Вспоминали наших дедов-прадедов, перелистывали семейный архив. Вечером, вместе с другими псковичами приняли участие в акции «Свеча памяти». Атмосфера Дня Победы сохранилась. Пусть праздник и ушел в онлайн, но 9 Мая — у нас в крови, это чувство гордости всегда с нами», - сказал Аркадий Мурылёв

9 Мая основные праздничные мероприятия в России, в Пскове прошли в онлайн режиме. В Псковской области проведено десятки онлайн-акций, одной из наиболее значимых стала онлайн-эстафета газеты «Псковская правда».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Митрополит Тихон: Мы надеемся, что в следующее воскресенье сможем совершить божественную литургию вместе с прихожанами
Сотрудники гостиницы «Ольгинская» просят помощи в получении зарплаты
ОГЭ могут отменить в случае ухудшения ситуации с коронавирусом
Елена Полонская: 9 Мая в сердце и душе каждого псковича, каким бы ни был формат праздника
Города-побратимы обмениваются словами поддержки в борьбе с коронавирусом
Число заражений коронавирусом в Псковской области достигло 308
Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области продолжает расти
Сенатор Елена Бибикова: Праздничную атмосферу в День Победы удалось сохранить
Илон Маск по-русски назвал идиотом бывшего министра труда США

Комментарии

Авторизация
No comments
День Победы онлайн

Общество
8 мая 17:11

День Победы онлайн

Онлайн-богослужения, «Бессмертный полк дома» и множество акций и флешмобов ждут псковичей 9 мая (ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА)
Всегда живые герои

Общество
9 мая 14:25

Всегда живые герои

Посвященная 75-летию Великой Победы эстафета «Псковской правды» состоялась несмотря на пандемию
Память навсегда в сердце

Общество
8 мая 10:15

Память навсегда в сердце

Команда Сбербанка поддержала онлайн-эстафету «Псковской правды», чтобы не прерывать традицию и рассказать о своих Героях