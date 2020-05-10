Аркадий Мурылёв отметил 9 Мая в семейном кругу

Несмотря на ограничения в День Победы удалось сохранить праздничную атмосферу, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв, комментируя корреспонденту «Псковской правды» празднование 9 Мая в дистанционном режиме.

«Утром возложил с товарищами (Аркадий Мурылёв — секретарь обкома КПРФ — ПП) цветы к памятнику Неизвестному солдату в Пскове. Потом в семейном кругу весь день смотрел фильмы о войне, военную хронику. Пели семьей военные песни. Вспоминали наших дедов-прадедов, перелистывали семейный архив. Вечером, вместе с другими псковичами приняли участие в акции «Свеча памяти». Атмосфера Дня Победы сохранилась. Пусть праздник и ушел в онлайн, но 9 Мая — у нас в крови, это чувство гордости всегда с нами», - сказал Аркадий Мурылёв

9 Мая основные праздничные мероприятия в России, в Пскове прошли в онлайн режиме. В Псковской области проведено десятки онлайн-акций, одной из наиболее значимых стала онлайн-эстафета газеты «Псковская правда».