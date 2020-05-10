Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области продолжает расти с каждым днем. Телеграм-канал COVID-19. Псковская область опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирусом в регионе.



Число пациентов, которые поправились от коронавируса, составило 67. Накануне выздоровевших было 59.



Число летальных исходов уже больше недели остается на прежнем уровне и составляет 8 случаев.

В Псковской области действует масочный и перчаточный режим. Ограничительные меры действуют в регионе по-прежнему и направлены на ограничение числа контактов между людьми, чтобы исключить возможность передачи коронавируса.