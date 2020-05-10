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Сенатор Елена Бибикова: Праздничную атмосферу в День Победы удалось сохранить

10 мая 2020 года, 10:34

Праздничную атмосферы Дня Победы удалось сохранить благодаря онлайн-акциям, но до слёз хотелось на улицу, всем вместе отмечать 9 Мая, сказала заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации, сенатор от Псковской области Елена Бибикова, комментируя корреспонденту «Псковской правды» необычный формат празднования 9 Мая в этом году.

Сенатор Елена Бибикова: Праздничную атмосферу в День Победы удалось сохранить

Фото Андрея Степанова
«Я приняла участие в акции «Звонок ветеранов». Для меня это событие. Не со всеми нашими ветеранами удалось пообщаться лично, где-то разговаривала с их родными. Слышала от них слова благодарности, что столько внимания им, несмотря на обстоятельства, что праздник они чувствуют — это были очень важные слова», - рассказала Елена Бибикова.

«Праздник удался. Мы вчера много общались в онлайн режиме с друзьями, коллегами, в чате Совета Федерации все были постоянно в общении. Обащение президента, кадры с парада, с авиапролета, много документальных кадров, например, об истории первого парада, наши замечательные фильмы о войне: я посмотрела «Они сражались за Родину», «В бой идут одни старики», - рассказала сенатор.

«Только, конечно, до слез было: не выйти на улицу. Мы настолько привыкли в этот день быть все вместе, встречаться с ветеранами… Хочется, чтобы это было единственным таким разом, когда мы не рядом», - отметила Елена Бибикова.

9 Мая основные праздничные мероприятия в России, в Пскове прошли в онлайн режиме. Такое решение было принято, чтобы уберечь ветеранов от опасности заражения коронавирусом.

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