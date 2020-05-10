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Общество / Жизнь замечательных людей

Илон Маск по-русски назвал идиотом бывшего министра труда США

10 мая 2020 года, 09:51

Илон Маск по-русски назвал идиотом бывшего министра труда США
Маск перешел на экспрессивную русскую лексику
Фото: Twitter
Знаменитый американский предприниматель Илон Маск перешел на русский язык в споре с бывшим министром труда США Робертом Райхом. Спор между ними разгорелся в Твитере.

Роберт Райх в своем аккаунте отреагировал на возобновление завода Tesla в США несмотря на запрет властей округа, в котором он находится. Ограничение было связано с борьбой по распространению коронавируса. «Капитализм в худшем проявлении», — написал Райх.

Илон Маск отреагировал коротко. «Идиот», - написал он в ответ на русском языке.

Владелец Tesla уже предпринял целый ряд шагов, чтобы возобновить производства, избежав действия запретительных мер. Его действия встретили неоднозначную, порой очень жесткую реакцию в обществе.

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