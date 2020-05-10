Сотрудники ГИБДД в Новосокольниках поздравили автолюбителей с Днём Победы

Сотрудники новосокольнической Госавтоинспекции поздравили автолюбителей с Днём Победы. Памятные подарки в этот раз получили не только водители, но и пешеходы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В утренние часы в Новосокольниках прошла акция «Победе безопасные дороги», организованная сотрудниками ГИБДД. Стражи порядка вручали участникам дорожного движения флаги, как символ Великого Праздника.

Сотрудники ГИБДД еще раз напомнили горожанам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, об уважении друг друга на дороге, призвали к взаимопомощи и поддержке.

Подобные профилактические мероприятия пройдут в период праздничных дней на всей территории Псковской области.