Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Сотрудники ГИБДД в Новосокольниках поздравили автолюбителей с Днём Победы

10 мая 2020 года, 09:38

Сотрудники новосокольнической Госавтоинспекции поздравили автолюбителей с Днём Победы. Памятные подарки в этот раз получили не только водители, но и пешеходы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В утренние часы в Новосокольниках прошла акция «Победе безопасные дороги», организованная сотрудниками ГИБДД. Стражи порядка вручали участникам дорожного движения флаги, как символ Великого Праздника.

Сотрудники ГИБДД еще раз напомнили горожанам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, об уважении друг друга на дороге, призвали к взаимопомощи и поддержке.

Подобные профилактические мероприятия пройдут в период праздничных дней на всей территории Псковской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Митрополит Тихон: Мы надеемся, что в следующее воскресенье сможем совершить божественную литургию вместе с прихожанами
Сотрудники гостиницы «Ольгинская» просят помощи в получении зарплаты
ОГЭ могут отменить в случае ухудшения ситуации с коронавирусом
Елена Полонская: 9 Мая в сердце и душе каждого псковича, каким бы ни был формат праздника
Города-побратимы обмениваются словами поддержки в борьбе с коронавирусом
Число заражений коронавирусом в Псковской области достигло 308
Аркадий Мурылёв отметил 9 Мая в семейном кругу
Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области продолжает расти
Сенатор Елена Бибикова: Праздничную атмосферу в День Победы удалось сохранить

Комментарии

Авторизация
No comments
День Победы онлайн

Общество
8 мая 17:11

День Победы онлайн

Онлайн-богослужения, «Бессмертный полк дома» и множество акций и флешмобов ждут псковичей 9 мая (ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА)
Всегда живые герои

Общество
9 мая 14:25

Всегда живые герои

Посвященная 75-летию Великой Победы эстафета «Псковской правды» состоялась несмотря на пандемию
Память навсегда в сердце

Общество
8 мая 10:15

Память навсегда в сердце

Команда Сбербанка поддержала онлайн-эстафету «Псковской правды», чтобы не прерывать традицию и рассказать о своих Героях