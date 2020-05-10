Спасатели напомнили рыбакам в лодках правила безопасности

Псковские спасатели напомнили правила безопасности при рыбалке с лодок, памятка опубликована на сайту ГУ МЧС России по Псковской области. В первую очередь, отметили в ведомстве, людям, не умеющим плавать, удить с лодки противопоказано!

«Перед выездом на водоем проверьте состояние лодки, весел и уключин. Если лодка надувная, проверьте, нет ли утечки воздуха через клапаны. Для этого достаточно смочить водой вентили», - говорится в памятке.

Спасатели рекомендуют не загромождать днище лодки около своего сиденья: «снасти и необходимые принадлежности аккуратно разложите вдоль бортов. В надувной лодке ничего нельзя класть на ноги, они всегда должны быть свободными».

Также нельзя перегружать лодку.

В ГУ МЧС дают еще несколько конкретных рекомендаций:

«Не держите лодку боком к сильному ветру и волне, не подъезжайте близко к сливу перед порогами.

Не располагайтесь с удочками на пути движения водного транспорта. При движении ночью имейте бортовые огни в соответствии с Правилами плавания в данном бассейне.

Во избежание столкновения с другими судами или наезда на плавающее бревно, двигайтесь в темное время суток только на малой скорости.

Якорь опускайте с носа или кормы. Якоря, опущенные с бортов, потом трудно вынимать - можно перевернуть лодку. Не привязывайте якорного каната к уключине (уху) резиновой лодки. Для этого существует специальный леер.

При подъеме якоря не становитесь на скамейку и не упирайтесь ногой в борт лодки. Бывает, что в случае внезапного отцепа якоря и обрыва веревки рыболов теряет равновесие и летит через противоположный борт в воду. Если от нормальных усилий якорь не поднимается со дна, отплывите от него вверх по течению на всю длину якорного каната и, быстро выбирая канат руками, рывком освободите якорь от зацепа. В непроточном водоёме эту операцию можно проделать с разных направлений.

При ловле стоя располагайтесь в середине лодки, расставив ноги для большей устойчивости. В надувной лодке вставать в полный рост категорически запрещается».