9 Мая индекс самоизоляции в Пскове опускался до 2,8

9 Мая, в День Победы самый низкий индекс самоизоляции в Пскове был зафиксирован на уровне 2,8 - на улице много людей. До этой отметки индекс опускался в 12 часов. Затем в течение дня он вырос до 2,9 - 3 баллов.

Отметим, что такой индекс для Пскова выше, чем обычно наблюдается в будние дни.

В Великих Луках самый низкий индекс в праздничный день был зафиксирован в 14 часов и составил 2,6 балла.

Индекс самоизоляции Яндекса – это интегрированный показатель,рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. Данный индекс носит информационный характер и не может использоваться для статистической оценки количества людей на улицах городов, отмечают в компании.