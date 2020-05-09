Митрополит Тихон поздравил жителей Псковской области с Днем Победы

Митрополит Псковский и Порховский Тихон поздравил православных жителей Псковской области с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«75 лет назад свершилась Великая Победа над нашествием неумолимой смертельной погибели, стремившейся уничтожить всю нашу страну, истребить наших дедов, наших отцов и матерей, нас самих, детей, внуков, всех наших потомков, – отметил владыка. – Чем же можно было остановить эту небывалую мощь смерти и разрушения?»

По словам митрополита, победить смерть можно лишь самой смертью. За победу над смертью, нависшую над всем человечеством, русский народ отдал двадцать семь миллионов жизней.

«В эти святые Пасхальные дни торжества Господа Иисуса Христа, Сына Божия, отдавшего Свою жизнь для победы над вечной смертью каждого из людей, поздравляю всех вас с праздником Светлого Христова Воскресения и с победой наших дедов и отцов в самой страшной из войн человечества – Великой Отечественной войне», – сказал он.



