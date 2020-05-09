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Общество / Важная дата

Торжественный митинг прошел на плацу 76-ой дивизии (ФОТОРЕПОРТАЖ)

9 мая 2020 года, 15:58

Несмотря на пандемию коронавируса, ограничительные меры и тяжелую ситуацию в стране, Псков отмечает День Победы. 

В 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии ВДВ прошел торжественный митинг. Мероприятие прошло с вознесением Знамени Победы, флага России и флага ВДВ. Также военнослужащим зачитали праздничный приказ министра обороны Сергея Шойгу, после чего состоялось их награждение.

Отметим, что в небе пронеслись вертолеты, а по улицах города ездят машины из которых звучат военные песни.

Как проходил митинг, смотрите в фоторепортаже Бессмертная Дивизия

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