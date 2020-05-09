Торжественный митинг прошел на плацу 76-ой дивизии (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Несмотря на пандемию коронавируса, ограничительные меры и тяжелую ситуацию в стране, Псков отмечает День Победы.

В 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии ВДВ прошел торжественный митинг. Мероприятие прошло с вознесением Знамени Победы, флага России и флага ВДВ. Также военнослужащим зачитали праздничный приказ министра обороны Сергея Шойгу, после чего состоялось их награждение.

Отметим, что в небе пронеслись вертолеты, а по улицах города ездят машины из которых звучат военные песни.

Как проходил митинг, смотрите в фоторепортаже Бессмертная Дивизия