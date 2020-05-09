Над Псковом в честь Дня Победы пролетели вертолеты

Чтобы посмотреть на это могли все желающие, пролет сняли операторы ГТРК «Псков». Сегодня вечером и завтра утром это видео, которое было снять с бортов вертолетов, можно будет увидеть.

«Это то малое, что мы можем себе позволить в существующих ограничениях», – отметил губернатор.