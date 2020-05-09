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Общество / Важная дата

Над Псковом в честь Дня Победы пролетели вертолеты

9 мая 2020 года, 14:13

Аналогичные акции Минобороны проводит во многих регионах страны, написал в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Над Псковом в честь Дня Победы пролетели вертолеты
Полет можно будет посмотреть в записи
фото Дарьи Хватковой

Чтобы посмотреть на это могли все желающие, пролет сняли операторы ГТРК «Псков». Сегодня вечером и завтра утром это видео, которое было снять с бортов вертолетов, можно будет увидеть.

«Это то малое, что мы можем себе позволить в существующих ограничениях», – отметил губернатор.

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