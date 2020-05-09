Об эстафете «Псковской правды» узнали в городах России

В прямом эфире телеканала «78» заместитель директора государственного медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин рассказал об эстафете на призы газеты «Псковская правда». Впервые она прошла в 1945 году и с тех пор эта традиция не прерывалась ни разу.

В этом году из-за коронавируса она проходит в онлайн режиме. В ней уже приняли участие сотни жителей области: на своих страницах в соцсетях они рассказали о своих ветеранах, тружениках тыла, детях войны.

В прямом эфире прозвучал рассказ о том, что в этом году эстафета, как и многие другие мероприятия в День Победы, в Псковской области посвящены Знамени Победы, которое родилось под Идрицей, имя которой носит 150 Идрицкая стрелковая дивизия. Боевое знамя этого соединения было водружено над Рейхстагом в Берлине.

Александр Машкарин напомнил, что общественники сделали подарок жителям Пскова: на стене одного из многоквартирных домов появился мурал, посвященный Идрице и Знамени Победы.