Александр Козловский: Будем передавать память о героях следующим поколениям

Депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного отделения партии.

«К сожалению, 75-летие Победы мы вынуждены провести дома, – отметил Александр Козловский. – Сегодня мы поздравляем удаленно, в первую очередь, ветеранов, тружеников тыла, тех, кто воевал в тылу врага, детей войны, тех, кто поднимал нашу страну в после войны, наше современное общество, которое обязано военному поколению – всех мы поздравляем с Днем Победы!».

Александр Козловский подчеркнул, что каждую семью коснулась Великая Отечественная война. «Кто-то из наших родственников и близких погиб во время войны, кто-то не дожил до сегодняшнего дня, но мы помним об их подвиге и будем чтить героев и передавать память о них следующим поколениям», - добавил он.