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Общество / Важная дата

Праздничный онлайн-концерт в честь Дня Победы начался в Пскове

9 мая 2020 года, 11:37

В этот раз большинство праздничных мероприятий в честь 9 Мая проходит вв онлайн-режима, смотреть за ними можно в Интернете. Например, Городской культурный центр Пскова совместно с администрацией города подготовил большую праздничную программу «Под салютом Великой Победы».

В программе выступлений: военный оркестр 2-й отдельной ордена Жукова бригады специального назначения, ансамбль «Сказ», «Артмастер», псковские циркачи  многие другие артисты.

«Власти города делают всё возможное, чтобы псковичи запомнили эту важную дату, а ветераны не остались без внимания», – отметили в муниципалитете.

Отметим, ранее региональные власти призвали беречь ветеранов, а потому поздравления Победителей происходят в дистанционном формате. Парад Победы в Пскове отменен, также как и праздничный салют, за то на улицах города звучат военные песни, которые исполняются псковские артисты.

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