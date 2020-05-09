Праздничный онлайн-концерт в честь Дня Победы начался в Пскове

В этот раз большинство праздничных мероприятий в честь 9 Мая проходит вв онлайн-режима, смотреть за ними можно в Интернете. Например, Городской культурный центр Пскова совместно с администрацией города подготовил большую праздничную программу «Под салютом Великой Победы».

В программе выступлений: военный оркестр 2-й отдельной ордена Жукова бригады специального назначения, ансамбль «Сказ», «Артмастер», псковские циркачи многие другие артисты.

«Власти города делают всё возможное, чтобы псковичи запомнили эту важную дату, а ветераны не остались без внимания», – отметили в муниципалитете.



Отметим, ранее региональные власти призвали беречь ветеранов, а потому поздравления Победителей происходят в дистанционном формате. Парад Победы в Пскове отменен, также как и праздничный салют, за то на улицах города звучат военные песни, которые исполняются псковские артисты.