Коронавирус выявили уже у 293 человек в Псковской области, сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область». Выздоровели 59 пациентов.

Наибольшее количество инфицированных в Пскове (87), Островском районе (43), Невельском районе (27), Новосокольническом районе (25), Великих Луках (24), Псковском районе (21) и Гдовском районе (15).

Также случаи заражения подтвердились в Бежаницком (1), Великолукском (3), Дедовичском (7), Дновском (1), Красногородском (3), Куньинском (1), Новоржевском (3), Опочецком (4), Палкинском (1), Печорском (6), Плюсском (1), Порховском (3), Пустошкинском (5), Пушкиногорском (2), Пыталовском (2), Себежском (1), Струго-Красненском (6) и Усвятском (1) районах.

На данный момент проведено 12 514 исследований.