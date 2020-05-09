Память бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны, почтили Михаил Ведерников и Александр Котов

Торжественный ритуал возложения гирлянды Славы и цветов к мемориалу «Могила неизвестного солдата», приуроченный к 75-ой годовщине Победы состоялся в Пскове, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов почтили память, павших в годы войны, бойцов. Торжественная церемония в этом году, учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, прошла без участия ветеранов и жителей города, с обязательным соблюдением всех ограничительных мер.

Участники церемонии почтили героический подвиг фронтовиков, партизан, тружеников тыла минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

В таком же закрытом формате в День Победы торжественные церемонии пройдут во всех муниципальных образованиях. Псковская область стала участником 30 региональных и федеральных патриотических проектов.