Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Победы

День Победы — важнейшая дата в истории нашей страны. Это личный праздник каждой российской семьи, объединяющий все наши народы и поколения.

Память об этом событии давно стала неотъемлемой частью нашего национального сознания и культуры. При этом у каждого региона своя история Великой Отечественной войны, собственное уникальное восприятие цены Великой Победы.

Из 45 Городов воинской славы два находятся на территории Псковской области. Наша земля стала местом ожесточенных, немыслимых сражений, более 540 тысяч участников которых покоятся почти в 800 захоронениях и братских могилах. Практически каждый населенный пункт впоследствии восстанавливался руками двух поколений.

Именно поэтому на Псковской земле сегодня особенно остро ощущается ценность мира и свободы, сила любви к родному дому. 9 Мая — день, когда мы с безграничным почтением отдаём дань памяти всем, кто защищал и поднимал нашу страну из руин войны.