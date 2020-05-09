Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Победы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
«Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны и все жители Псковской области! Поздравляю с 75-летием Великой Победы!
День Победы — важнейшая дата в истории нашей страны. Это личный праздник каждой российской семьи, объединяющий все наши народы и поколения.
Последние годы Михаил Ведерников каждый День Победы с семьей встречает в Пскове
фото из архива пресс-службы администрации Псковской области
Память об этом событии давно стала неотъемлемой частью нашего национального сознания и культуры. При этом у каждого региона своя история Великой Отечественной войны, собственное уникальное восприятие цены Великой Победы.
Из 45 Городов воинской славы два находятся на территории Псковской области. Наша земля стала местом ожесточенных, немыслимых сражений, более 540 тысяч участников которых покоятся почти в 800 захоронениях и братских могилах. Практически каждый населенный пункт впоследствии восстанавливался руками двух поколений.
Именно поэтому на Псковской земле сегодня особенно остро ощущается ценность мира и свободы, сила любви к родному дому. 9 Мая — день, когда мы с безграничным почтением отдаём дань памяти всем, кто защищал и поднимал нашу страну из руин войны.
Губернатор в колонне Бессмертного полка
фото из архива пресс-службы администрации Псковской области
Низкий поклон каждому, кто внес свой вклад в достижение Великой Победы. Уже 75 лет это поколение является примером доблести и мужества и останется им навсегда. Наша общая задача — сделать все возможное, чтобы быть достойными его бессмертного подвига.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, душевных и физических сил! Мира и благополучия вам и вашим близким!»