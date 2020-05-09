В Пскове проходит флешмоб в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды»

Начался спортивный флешмоб в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию можно посмотреть здесь.

В рамках эстафета 100 спортсменов и воспитанников спортшкол Пскова в канун Дня Победы записали видео, как они выполняют 75 упражнений в честь великого праздника.

Инициатор акции «Я присоединяюсь к эстафете «Псковской правды» – комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

Официальные партнеры эстафеты «Псковской правды» - Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».