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Общество / Важная дата

В Пскове проходит флешмоб в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды»

9 мая 2020 года, 10:24

Начался спортивный флешмоб в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию можно посмотреть здесь.

В рамках эстафета 100 спортсменов и воспитанников спортшкол Пскова в канун Дня Победы записали видео, как они выполняют 75 упражнений в честь великого праздника.

Инициатор акции «Я присоединяюсь к эстафете «Псковской правды» – комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

Официальные партнеры эстафеты «Псковской правды» - Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком». 

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