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Общество / Важная дата

Фотовыставка «Псков в годы Великой Отечественной войны» открылась в Пскове

9 мая 2020 года, 10:13

Баннерная фотовыставка «Псков в годы Великой Отечественной войны» открылась в Пскове напротив Вечного огня на площади Победы, сообщили в пресс-службе региональной Театрально-концертной дирекции.

Фотовыставка «Псков в годы Великой Отечественной войны» открылась в Пскове
Псков отмечает День Победы
фото предоставлено пресс-службой региональной Театрально-концертной дирекции.

«Прежде всего, фотовыставка – это проект о памяти и о подвиге тех, кто сражался за то, чтобы великий День Победы поскорее настал», – отметили в пресс-службе.

На фотовыставке представлены подлинные фотографии, отражающие историю Пскова в период оккупации и освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

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