Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

Елена Полонская и Александр Братчиков: Большая честь быть наследниками сильного поколения победителей

9 мая 2020 года, 09:51

Глава Пскова Елена Полонская и глава городской администрации Александр Братчиков поздравили жителей областного с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые труженики тыла, узники, блокадники и все, кто пережил войну! Дорогие псковичи!

Поздравляем вас с праздником - 75-летием Великой Победы! 9 Мая - священный день для нашей страны, когда сердце каждого наполнено особыми светлыми патриотическими чувствами.

Елена Полонская и Александр Братчиков: Большая честь быть наследниками сильного поколения победителей
9 Мая - священный день для нашей страны
фото предоставлено пресс-службой областной администрации

Сегодня мы все как один выражаем особую благодарность ветеранам за то, что с честью и достоинством отстояли Родину. Мы вспоминаем павших в боях, тех, кто ценой собственной жизни рисковал, чтобы приблизить окончание войны. Город воинской славы - Псков героически сражался на протяжении всей Великой Отечественной войны! Наши земляки показали особую отвагу в боях, участвовали в партизанских движениях, трудились в тылу, отстаивали границы города. Они делали все, что в их силах и даже больше, чтобы приблизить этот долгожданный день Победы!

Большая честь быть наследниками сильного поколения победителей, но вместе с тем и большая ответственность. Наш долг - помнить, какой ценой досталась нашим предкам долгожданная Великая Победа.

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и мирного неба над головой. Пусть рядом с вами всегда будут близкие и дорогие вам люди, готовые в любую минуту поддержать и помочь».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Акция «Музыка Победы» прошла на улицах Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Митрополит Тихон поздравил жителей Псковской области с Днем Победы
Торжественный митинг прошел на плацу 76-ой дивизии (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Над Псковом в честь Дня Победы пролетели вертолеты
Об эстафете «Псковской правды» узнали в городах России
Александр Козловский: Будем передавать память о героях следующим поколениям
Праздничный онлайн-концерт в честь Дня Победы начался в Пскове
Коронавирус выявили уже у 293 человек в Псковской области
Память бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны, почтили Михаил Ведерников и Александр Котов

Комментарии

Авторизация
No comments
День Победы онлайн

Общество
8 мая 17:11

День Победы онлайн

Онлайн-богослужения, «Бессмертный полк дома» и множество акций и флешмобов ждут псковичей 9 мая (ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА)
Всегда живые герои

Общество
9 мая 14:25

Всегда живые герои

Посвященная 75-летию Великой Победы эстафета «Псковской правды» состоялась несмотря на пандемию
Память навсегда в сердце

Общество
8 мая 10:15

Память навсегда в сердце

Команда Сбербанка поддержала онлайн-эстафету «Псковской правды», чтобы не прерывать традицию и рассказать о своих Героях