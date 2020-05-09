Елена Полонская и Александр Братчиков: Большая честь быть наследниками сильного поколения победителей

Сегодня мы все как один выражаем особую благодарность ветеранам за то, что с честью и достоинством отстояли Родину. Мы вспоминаем павших в боях, тех, кто ценой собственной жизни рисковал, чтобы приблизить окончание войны. Город воинской славы - Псков героически сражался на протяжении всей Великой Отечественной войны! Наши земляки показали особую отвагу в боях, участвовали в партизанских движениях, трудились в тылу, отстаивали границы города. Они делали все, что в их силах и даже больше, чтобы приблизить этот долгожданный день Победы!

Большая честь быть наследниками сильного поколения победителей, но вместе с тем и большая ответственность. Наш долг - помнить, какой ценой досталась нашим предкам долгожданная Великая Победа.

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и мирного неба над головой. Пусть рядом с вами всегда будут близкие и дорогие вам люди, готовые в любую минуту поддержать и помочь».