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Общество / Важная дата

Александр Котов: Самая большая ценность – мир на земле, и мы обязаны его сохранять во имя продолжения жизни

9 мая 2020 года, 09:32

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с праздников Великой Победы.

Александр Котов: Самая большая ценность – мир на земле, и мы обязаны его сохранять во имя продолжения жизни
Александр Котов поблагодарил ветеранов, отстоявших для нас мир и свободу
фото предоставлено пресс-службой Псковского областного Собрания депутатов

Дорогие ветераны!

Уважаемые жители Псковской области!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём Победы!

75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Право на мирную жизнь досталось ценой невосполнимых потерь, беспримерного мужества, героической стойкости советского народа. На защиту родной земли от врага поднялась вся страна – и на фронтах, и в тылу, и в партизанском подполье ковалась Великая Победа над фашизмом.

Победа принесла радость в каждый дом, в каждую семью, но она не смогла стереть из людской памяти горе, боль и ужасы войны. Сегодня, как и в далёком мае 45-го, мы празднуем День Победы со слезами на глазах. Это скорбь по погибшим, гордость за великий народный подвиг и безмерная благодарность людям, отстоявшим для нас мир и свободу.

День Победы – святой праздник, который, невзирая на время и обстоятельства, всегда будет с нами, потому что это не только вечная память о прошлом, но и неиссякаемая вера в будущее. Те, кто 75 лет назад завоевал для нас Великую Победу, преподнесли всем последующим поколениям главный урок: самая большая ценность – мир на земле, и мы обязаны его сохранять во имя продолжения жизни.

С праздником! С Днём Великой Победы!

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