В России отмечают 75-летие Великой Победы

Именно в этот день ровно 75 лет назад, 9 мая 1945 года в 21:55 по московскому времени, советский диктор Юрий Левитан зачитал в радиоэфире приказ Верховного главнокомандующего о победе над фашистской Германией и окончании войны, которая началась для Советского Союза 22 июня 1941 года.

В субботу 9 мая 2020 года в России отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Из-за пандемии коронавируса вместо традиционного парада на Красной площади планируется проведение авиационной части. Также предусмотрен полет авиации в 47 городах страны и на российских военных базах за рубежом.

Также в этот день в Москве и во многих других городах страны и мира проходит акция «Бессмертный полк». В связи с распространением коронавирусной инфекции, эта и многие другие мероприятия проходят онлайн.

Вечером будет объявлена минута молчания в память обо всех погибших защитниках Родины.