В России отмечают 75-летие Великой Победы

В субботу 9 мая 2020 года в России отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Именно в этот день ровно 75 лет назад, 9 мая 1945 года в 21:55 по московскому времени, советский диктор Юрий Левитан зачитал в радиоэфире приказ Верховного главнокомандующего о победе над фашистской Германией и окончании войны, которая началась для Советского Союза 22 июня 1941 года.
Победители прошли парадом по Москве
фото с Яндекс.ру
Из-за пандемии коронавируса вместо традиционного парада на Красной площади планируется проведение авиационной части. Также предусмотрен полет авиации в 47 городах страны и на российских военных базах за рубежом.
Также в этот день в Москве и во многих других городах страны и мира проходит акция «Бессмертный полк». В связи с распространением коронавирусной инфекции, эта и многие другие мероприятия проходят онлайн.
Вечером будет объявлена минута молчания в память обо всех погибших защитниках Родины.