Третий случай заражения коронавирусом в Новосокольниках не связан с работниками из Киргизии, сообщил телеграм-канал «COVID-19. Псковская область». Напомним, очаг коронавируса в Новосокольниках обнаружили у 16 строителей родом из Киргизии. Они были госпитализировали в Псковскую городскую больницу, их коллеги – помещены в обсерватор в Невельском районе.

По официальной информации, все контактировавшие с рабочими были проверены на коронавирус ещё в первые сутки, все тесты показали отрицательный результат. Однако на 10-е сутки было проведено повторное исследование, которое показало положительный результат у двоих жителей Новосокольников.

Третий случай внесён в статистику Новосокольнического района, поскольку инфицированная женщина имеет прописку в Новосокольниках. Но она находилась на лечении в Великолукской межрайонной больнице и там контактировала с другими заболевшими.

На данный момент заражённая коронавирусом пациентка переведена из Великолукской межрайонной больницы в Псковскую городскую больницу для дальнейшего лечения.