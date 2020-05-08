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Общество

Михаил Ведерников о псковских партизанах: Мы с благодарностью вспоминаем подвиг этих героических людей

8 мая 2020 года, 21:53

«Сегодня мы с благодарностью и почтением вспоминаем подвиг этих героических людей, которые восстали против ненавистного врага, плечом к плечу бились за свободу нашей Родины. Вечная память героям!» – написал на своей странице в соцсети Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников, рассказывая о вкладе партизанского движения Псковской области в Победу в Великой Отечественной войне.

«Участники акции «По улицам Победы» рассказывают об истории названий улиц, площадей, скверов, связанных с Великой Отечественной войной, – отметил губернатор. – В Псковской области сложно выделить какую-то одну фамилию: по итогам войны 150 уроженцев Псковской земли получили звание Героя Советского Союза. Но если говорить об особенностях Псковской области, то в каждом районном центре есть монумент, улица или площадь, посвящённые памяти местных партизан».

«Улицы Васильева, Голикова, Харченко, Марго, Гаврилова, Ершова, Егорова, Германа, сквер Красных Партизан – каждый из этих объектов хранит историю отважных людей, которые внесли большой вклад в Великую Победу, – добавил Михаил Ведерников. – В общей сложности на территории современной Псковской области действовало 29 партизанских бригад численностью около 57 тысяч человек».

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