Михаил Ведерников о псковских партизанах: Мы с благодарностью вспоминаем подвиг этих героических людей

«Сегодня мы с благодарностью и почтением вспоминаем подвиг этих героических людей, которые восстали против ненавистного врага, плечом к плечу бились за свободу нашей Родины. Вечная память героям!» – написал на своей странице в соцсети Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников, рассказывая о вкладе партизанского движения Псковской области в Победу в Великой Отечественной войне.