32 единицы техники закупят для псковского онкодиспансера по нацпроекту

В рамках национального проекта «Здравоохранение» для Псковского онкодиспансера закупят 32 единицы техники. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на пресс-конференции 8 мая.

В частности, будет приобретён новый линейный ускоритель. «Это самое тяжелое и дорогое оборудование, которое откроет возможности для лучевой терапии», - отметила Надежда Рагозина. Она пояснила, что ускоритель имеется в онкодиспансере, но другая модель, новый будет таким, какие стоят в федеральных онкоцентрах.

По сосудистой программе регион получит четыре единицы техники, в том числе ангиограф для Великих Лук. «До этого они работали на арендованном оборудовании, а теперь будет собственное», - подчеркнула Надежда Рагозина.

Кроме того, в рамках национального проекта запланирован ремонт детской поликлиники в Великих Луках.