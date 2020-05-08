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Общество / Здоровье

32 единицы техники закупят для псковского онкодиспансера по нацпроекту

8 мая 2020 года, 18:08

В рамках национального проекта «Здравоохранение» для Псковского онкодиспансера закупят 32 единицы техники. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на пресс-конференции 8 мая.

В частности, будет приобретён новый линейный ускоритель. «Это самое тяжелое и дорогое оборудование, которое откроет возможности для лучевой терапии», - отметила Надежда Рагозина. Она пояснила, что ускоритель имеется в онкодиспансере, но другая модель, новый будет таким, какие стоят в федеральных онкоцентрах.

По сосудистой программе регион получит четыре единицы техники, в том числе ангиограф для Великих Лук. «До этого они работали на арендованном оборудовании, а теперь будет собственное», - подчеркнула Надежда Рагозина.

Кроме того, в рамках национального проекта запланирован ремонт детской поликлиники в Великих Луках.

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