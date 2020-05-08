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Общество / Важная дата

Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» с 75-летием эстафеты

8 мая 2020 года, 17:23

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» с 75-летием эстафеты, которую ежегодно проводит газета в преддверии Дня Победы. «Благодарю за то, что вы нашли новый формат, который продолжит эту замечательную традицию, и мне приятно принять в нём участие», - сказал глава региона в видеоролике, размещённом на его странице в Instagram.

Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» с 75-летием эстафеты

Псковская правда

Он отметил, в этом году из-за ситуации с коронавирусом забега не будет, и чтобы не прерывать преемственность, формат был изменён на тематическую флэшмоб-эстафету в социальных сетях. Он пригласил псковичей присоединиться к акции: рассказать о своих героях и традициях празднования Дня Победы.

Чтобы принять участие в эстафете «Псковской правды» до 9 мая нужно:

1. Выложить фото своего воевавшего родственника с коротким рассказом о нем.

2. Добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП,

3. Передать эстафету еще трем участникам

4. Скопировать эти правила под своим постом

Мы обязательно найдем ваши посты по хэштегам и опубликуем самые яркие рассказы.

Официальные партнеры эстафеты «Псковской правды» - Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком». 

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