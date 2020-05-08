Спикер Псковского облсобрания поблагодарил врачей

«Хочу сказать слова благодарности нашим врачам, которые работают в тяжелейших условиях, среди которых и депутаты Псковского областного Собрания. Спасибо вам большое, уважаемые доктора», - заявил спикер регионального парламента Александр Котов в эфире проекта ПАИ-live 8 мая.

Он пожелал, чтобы период борьбы с коронавирусом прошёл безболезненно для всех медиков.

Александр Котов подчеркнул, что врачей нужно рассматривать как спасителей. «Нужно думать о том, чтобы профессия медиков была престижной и высокооплачиваемой», - сказал он.

Председатель Собрания выразил надежду, что в будущем на систему здравоохранения будет выделяться больше средств, чем прежде.