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Общество / Здоровье

Спикер Псковского облсобрания поблагодарил врачей

8 мая 2020 года, 17:11

«Хочу сказать слова благодарности нашим врачам, которые работают в тяжелейших условиях, среди которых и депутаты Псковского областного Собрания. Спасибо вам большое, уважаемые доктора», - заявил спикер регионального парламента Александр Котов в эфире проекта ПАИ-live 8 мая.

Спикер Псковского облсобрания поблагодарил врачей

Дарья Хваткова

Он пожелал, чтобы период борьбы с коронавирусом прошёл безболезненно для всех медиков.

Александр Котов подчеркнул, что врачей нужно рассматривать как спасителей. «Нужно думать о том, чтобы профессия медиков была престижной и высокооплачиваемой», - сказал он.

Председатель Собрания выразил надежду, что в будущем на систему здравоохранения будет выделяться больше средств, чем прежде.

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