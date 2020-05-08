Псковское отделение Сбербанка поддерживает традицию Эстафеты Победы

Псковское отделение ПАО Сбербанк снова принимает участие в Эстафете «Псковской правды», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и открытию памятного знака «Зарождение знамени Победы» в поселке Идрица Себежского района. В этом году Эстафета проходит в онлайн-формате.

- За эту Победу наш народ заплатил дорогую цену, поэтому наш долг - отдать дань памяти и глубокого уважения всем, кто воевал, и тем, кто в тылу ковал эту победу, кто голодал в блокадном Ленинграде и кто испытал ужасы фашистских лагерей. В каждой нашей семье есть те, кем мы гордимся, о ком мы помним, - сказала управляющий Псковским отделением Сбербанка. - К сожалению, в этом году 9 мая мы не сможем с вами пройти в Бессмертном полку и даже не сможем пробежать Эстафету Победы. Но я очень рада, что у нас есть возможность особым образом почтить наших ветеранов и отдать долг памяти всем героям. Очень важно быть сопричастными к этой истории, к нашей великой Победе. 75-летие Победы – знаковая дата для всего нашего народа. Сбербанк не мог остаться в стороне от этого важнейшего события.

Псковское отделение Сбербанка активно поддерживает социальные, образовательные и спортивные проекты на территории Пскова и области. В этом году Сбербанк принял участие в финансировании съёмок документального фильма «Псков. Полёт со Знаменем Победы», идея съемки которого принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. К празднованию 75-й годовщины Победы Сбербанк в Псковской области привел в порядок два воинских захоронения, а также принимает участие в онлайн-акции «Бессмертный полк».

Кроме того, Сбербанком и его дочерними компаниями разработан целый ряд продуктов и мероприятий, которые помогут всем россиянам оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной Войны, почтить память своих родных и близких, не вернувшихся с полей сражений. В их числе - благотворительные акции для оказания помощи ветеранам, образовательные активности, рассказывающие о великом подвиге русского народа, сервисы и проекты.