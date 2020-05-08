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Экономика / Деньги

Александр Котов о выпадающих доходах бюджета: Мы уже понимаем, как справиться

8 мая 2020 года, 16:40

В этом году в результате борьбы с коронавирусом у бюджета Псковской области будут серьёзные выпадающие доходы, сказал спикер Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире ПАИ-live 8 мая. «Мы понимаем уже сейчас, как справиться, есть по этому поводу определённые предложения», - заявил он.

«Все прекрасно понимают, что без потерь из этой ситуации не выйдет никто — индивидуальные предприниматели, граждане, бюджет», - отметил спикер регионального парламента. Он подчеркнул, что власти сейчас стараются помочь тем, кто оказался в самой трудной ситуации, определён перечень наиболее пострадавших отраслей, на поддержку которых выделяются средства из регионального бюджета.

«Рассчитываем на то, что не только своими финансовыми возможностями, будем решать свою проблему, но и федеральный центр окажет помощь. Будем делать всё возможное, что в наших силах», - подчеркнул Александр Котов.

Он обратил внимание, что важно сохранить возможности бюджета для выполнения социальных обязательств, а также необходимо думать о том, как помочь индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, чтобы в дальнейшем экономика региона могла развиваться.

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