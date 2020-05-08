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Общество / Здоровье

Главврача Псковской станции «скорой помощи» ждет понижение

8 мая 2020 года, 16:38

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников остался недоволен работой главного врача Псковской станции «скорой помощи» Михаила Мартынова. В пятницу, 8 мая, во время визита на «скорую» глава региона раскритиковал главврача за неисполнение своих поручений.

«У вас стояло два поручения: укомплектовать штат и запустить диспетчерскую. Ни одно мое поручение полностью не выполнено. Марина Валерьевна (Гаращенко - глава комитета области по здравоохранению — Ред.), найдите менее ответственную должность и после праздников дайте мне предложения», - сказал Михаил Ведерников.

В прошлый свой приезд к медикам «скорой» губернатор также давал поручение закупить для диспетчерской «скорой» новую мебель и оргтехнику, а также заново оснастить комнаты отдыха персонала. Сегодня Михаилу Ведерникову показали заново оборудованные помещения.

Губернатор также пообщался с медиками, которые подтвердили, что начали получать двойную зарплату.

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