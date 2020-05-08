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Общество / Здоровье

За сутки количество вылечившихся от коронавируса псковичей превысило число заболевших

8 мая 2020 года, 16:14

За минувшие сутки в Псковской области количество вылечившихся от коронавируса превысило число новых заболевших: выписаны из больницы были 10 человек, а диагноз подтверждён у семи. Такие данные опубликовал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За сутки количество вылечившихся от коронавируса псковичей превысило число заболевших

Фото из Instagram губернатора

Всего на данный момент в регионе выздоровел 51 человек, коронавирус подтверждён у 277-и. Среди сотрудников администрации Псковской области выявлен уже второй заболевший.

Больше всего заболевших по-прежнему в Пскове — 86 человек. 41 случай коронавируса подтверждён в Островском районе, 25 — в Новосокольническом, 24 — в Великих Луках, 20 — в Невельском районе. Также более 10 заражённых в Псковском (18 человек) и Гдовском (14 человек) районах.

На данный момент в Псковской области провели 12 тыс. 96 исследований на коронавирус. 

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