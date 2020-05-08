Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Спортивный флэшмоб в рамках Эстафеты «Псковской правды» покажут в прямом эфире

8 мая 2020 года, 15:56

9 мая «Псковское агентство информации» покажет в прямом эфире трансляцию 75-й Эстафеты «Псковской Правды». Сто спортсменов, воспитанников спортшкол города Пскова, в канун праздника записали видео, как они выполняют 75 упражнений в честь праздника Победы.

Все видео будут транслироваться в прямом эфире на Youtube-канале «Псковского агентства информации»>>> 

Начало трансляции запланировано на 10:00.

Инициатором акции «Я присоединяюсь к Эстафете Псковской Правды» стал городской спорткомитет в лице председателя Александра Гаврилова. Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи - постоянный соорганизатор традиционной майской эстафеты, а спортивная молодежь города всегда принимает участие в эстафете, выступая за свои школы.

После окончания трансляции видео останется доступно на Youtube по постоянной ссылке.

Официальные партнеры эстафеты «Псковской правды» - Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком». 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

32 единицы техники закупят для псковского онкодиспансера по нацпроекту
Июньской смены в детских лагерях Псковской области не будет
«Псковская правда» начала сотрудничество с ведущим деловым изданием СЗФО
Псковское отделение Сбербанка поддерживает традицию Эстафеты Победы
Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» с 75-летием эстафеты
Директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» поздравила псковичей с Днём Победы
Спикер Псковского облсобрания поблагодарил врачей
Александр Котов о выпадающих доходах бюджета: Мы уже понимаем, как справиться
Главврача Псковской станции «скорой помощи» ждет понижение

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Эстафета «Псковской правды»
В этом году из-за коронавируса традиционная эстафета «Псковской правды» проходит в онлайн-формате. Зато традиция, которой уже 75 лет, не будет нарушена.
День Победы онлайн

Общество
8 мая 17:11

День Победы онлайн

Онлайн-богослужения, «Бессмертный полк дома» и множество акций и флешмобов ждут псковичей 9 мая (ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА)
Память навсегда в сердце

Общество
8 мая 10:15

Память навсегда в сердце

Команда Сбербанка поддержала онлайн-эстафету «Псковской правды», чтобы не прерывать традицию и рассказать о своих Героях
Победа-онлайн

Общество / Важная дата
7 мая 17:22

Победа-онлайн

Как псковичи отметят 9 мая в условиях самоизоляции