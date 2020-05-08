Спортивный флэшмоб в рамках Эстафеты «Псковской правды» покажут в прямом эфире

9 мая «Псковское агентство информации» покажет в прямом эфире трансляцию 75-й Эстафеты «Псковской Правды». Сто спортсменов, воспитанников спортшкол города Пскова, в канун праздника записали видео, как они выполняют 75 упражнений в честь праздника Победы.



Все видео будут транслироваться в прямом эфире на Youtube-канале «Псковского агентства информации»>>>

Начало трансляции запланировано на 10:00.

Инициатором акции «Я присоединяюсь к Эстафете Псковской Правды» стал городской спорткомитет в лице председателя Александра Гаврилова. Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи - постоянный соорганизатор традиционной майской эстафеты, а спортивная молодежь города всегда принимает участие в эстафете, выступая за свои школы.

После окончания трансляции видео останется доступно на Youtube по постоянной ссылке.

Официальные партнеры эстафеты «Псковской правды» - Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».