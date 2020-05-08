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Общество / Здоровье

Александр Котов об ограничительных мерах в связи с коронавирусом: Нужно искать баланс

8 мая 2020 года, 15:32

«Нужно искать здоровый баланс, чтобы не загубить экономику, и чтобы были созданы меры для обеспечения безопасности и здоровья людей. На грани этого мы и балансируем», - заявил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире ПАИ-live 8 мая, комментируя действующие в регионе ограничительные меры в связи с коронавирусом.

Александр Котов об ограничительных мерах в связи с коронавирусом: Нужно искать баланс
Александр Котов
пресс-служба Псковского областного Собрания

Говоря о послаблении введённых мер, он отметил, что при принятии любого решения нужно осознавать меру ответственности. Александр Котов сказал, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом — коллективный орган, но в конечном итоге на основе выработанных там решений ограничения вводятся или ослабляются указом губернатора. «Можно представить степень ответственности, которую он на себя берет!» - подчеркнул председатель Собрания.

Он заявил, что сейчас важно не допустить серьезного роста числа заболевших, иначе система здравоохранения не справится.

Александр Котов согласился с тем, что псковичи устали находиться в самоизоляции и такие условия не привычны для людей. «Нельзя не обратить внимание на ситуацию, которая складывается в мире. Пока далеко от спада эпидемии. Россия находится на 5 месте в мире по числу заражённых. Еще нужно какое-то время потерпеть», - отметил спикер регионального парламента. 

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