Коронавирус выявлен ещё у одного сотрудника администрации Псковской области

Ещё один сотрудник администрации Псковской области заболел коронавирусом. Об этом написал на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников.

На этот раз заболел сотрудник комитета по социальной защите. Все, кто с ним контактировал, установлены, это только сотрудники комитета отметил глава региона.

Он подчеркнул, что новый случай коронавируса в администрации области не связан с предыдущим.

«По уже отработанной методике изолируем и тестируем всех контактных и дезинфицируем помещения. Мы уже многому научились и стараемся оперативно и эффективно купировать возникающие угрозы», - сказал Михаил Ведерников и пожелал сотрудникам администрации региона скорейшего выздоровления.