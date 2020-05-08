Почему запрещена примерка одежды в магазинах объяснил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил введение запрета на примерку одежды в магазинах. «Это не бред. Мне интересно, кто рискнул бы надеть на себя свитер после того, как его примерил заражённый человек», – сказал он, отвечая на вопросы псковичей на своей странице в Instagram.

Глава региона пояснил, что покупатель может приобрести с магазине визуально подходящую ему одежду, примерить её дома и при необходимости в течение 14 дней вернуть в магазин.

«А у продавца будет возможность обработать одежду парогенератором», – отметил Михаил Ведерников.