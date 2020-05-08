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Общество / Здоровье

Нарушивших запрет на богослужения с прихожанами псковских священников оштрафовали

8 мая 2020 года, 12:47

В Псковской области штрафы наложили на священников, которые проводили богослужения с участием прихожан, несмотря на действующий запрет. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, отвечая на вопросы жителей региона на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил, что в Псковской митрополии был отработан формат проведения богослужений на прихрамовых территориях, где прихожане соблюдали социальную дистанцию. Однако, некоторые настоятели храмов продолжили проводить богослужения с участием мирян внутри церквей, в результате было принято решение о полном закрытии храмов для прихожан.

«Сегодня ситуация такая же. Мы с митрополитом Тихоном планировали, что 6 мая, в день Георгия Победоносца, в таком формате тоже можно будет разрешить службу. Но снова в южной части отдельные деятели разрешили службу с участием прихожан. Конечно, они оштрафованы, составлены административные протоколы», - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что такие священнослужители своими действиями наказали десятки тысяч ответственных прихожан и большое количество священников, которые рассчитывали встретить этот праздник вместе.

Ранее стало известно, что служитель одной из церквей Псковской области заразился коронавирусом, произошло это после встречи с прихожанами из Санкт-Петербурга. 

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