Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

Салюта в честь Дня Победы в Пскове 9 мая не будет

8 мая 2020 года, 12:11

9 мая в Пскове не будет салюта в честь 75-летия Победы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы псковичей на своей странице Instagram.

Салюта в честь Дня Победы в Пскове 9 мая не будет

Дарья Хваткова

Он пояснил, что решение о переносе салюта на другую дату было принято, чтобы избежать большого скопления людей. «Мы увидели по майским праздникам, что риск выхода большого количества людей на улицу во время салюта слишком велик. Поэтому мы приняли решение салют перенести, как и большое количество очных мероприятий», - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что по этой же причине отменён 9 мая и пролёт вертолётов.

«Давайте останемся дома, будем смотреть телевизор, тем более что программа действительно обещает быть очень насыщенной и интересной», – призвал Михаил Ведерников жителей региона. Он пообещал, что региональная праздничная программа в ближайшее время будет опубликована на портале администрации Псковской области и сайтах муниципалитетов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Почему запрещена примерка одежды в магазинах объяснил Михаил Ведерников
Псковский губернатор пообещал закрыть «лазейки» в законе, которыми пользуются «наливайки»
Нарушивших запрет на богослужения с прихожанами псковских священников оштрафовали
Вынужденной мерой назвал губернатор введение перчаточного режима в Псковской области
Михаил Ведерников принял участие в эстафете «Псковской правды»
Плановые отключения горячей воды начнутся в Пскове с 25 мая
На некоторых маршрутах Пскова и Великих Лук появились дополнительные автобусы
Псковский губернатор поддержал инициативы глав Бежаницкого и Невельского районов по реализации нацпроектов
В Пскове продолжаются работы по реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Год памяти и славы
Псковичи с остальной Россией празднуют в 2020 году 75-летие Великой Победы и продолжают патриотические традиции
Память навсегда в сердце

Общество
8 мая 10:15

Память навсегда в сердце

Команда Сбербанка поддержала онлайн-эстафету «Псковской правды», чтобы не прерывать традицию и рассказать о своих Героях
Победа-онлайн

Общество / Важная дата
7 мая 17:22

Победа-онлайн

Как псковичи отметят 9 мая в условиях самоизоляции
Любим. Гордимся

Общество
6 мая 13:53

Любим. Гордимся

Все больше жителей области поддерживают виртуальную эстафету «Псковской правды»