Салюта в честь Дня Победы в Пскове 9 мая не будет

9 мая в Пскове не будет салюта в честь 75-летия Победы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы псковичей на своей странице Instagram.

Он пояснил, что решение о переносе салюта на другую дату было принято, чтобы избежать большого скопления людей. «Мы увидели по майским праздникам, что риск выхода большого количества людей на улицу во время салюта слишком велик. Поэтому мы приняли решение салют перенести, как и большое количество очных мероприятий», - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что по этой же причине отменён 9 мая и пролёт вертолётов.

«Давайте останемся дома, будем смотреть телевизор, тем более что программа действительно обещает быть очень насыщенной и интересной», – призвал Михаил Ведерников жителей региона. Он пообещал, что региональная праздничная программа в ближайшее время будет опубликована на портале администрации Псковской области и сайтах муниципалитетов.