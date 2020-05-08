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Общество / Здоровье

Вынужденной мерой назвал губернатор введение перчаточного режима в Псковской области

8 мая 2020 года, 11:25

Вынужденной мерой назвал введение в регионе перчаточного режима губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы псковичей на своей странице в Instagram.

Вынужденной мерой назвал губернатор введение перчаточного режима в Псковской области

Андрей Степанов

Он отметил, что по статистике 95% заражений происходит именно через контакт с предметами, которых ранее касался заболевший. «И перчатки здесь действительно помогают», – подчеркнул глава региона.

По его словам, в майские праздники в общественных местах было зафиксировано большое скопление людей, в связи с чем и было принято решение о введении перчаточного режима.

Михаил Ведерников выразил надежду, что 12 - 15 мая эту меру сделают рекомендательной.

«В начале эпидемии коронавируса в мире все покупали туалетную бумагу в больших объёмах. Я не знаю, зачем это делали в России, но в Китае её использовали как альтернативу перчаткам для того, чтобы не касаться голыми руками потенциально заражённых поверхностей в общественных местах», – заметил глава региона.

Он также рассказал, что введение масочного режима дало положительный результат.

Ранее сообщалось, что в регионе начали привлекать к административной ответственности пассажиров общественного транспорта и такси, которые проигнорировали норму о ношении защитных масок. 

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