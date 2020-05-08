Плановые отключения горячей воды начнутся в Пскове с 25 мая

Плановые отключения горячей воды в Пскове начнутся с 25 мая. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на главного инженера Псковских тепловых сетей Петра Гречуха.

Он отметил, что график отключения уже составлен. «Сейчас копаем Рижский проспект, чтобы уменьшить поле деятельности. Одну котельную остановили, чтобы могли перевести на другую», - добавил Пётр Гречух.

По его словам, с 25 мая отключения начнутся в небольших микрорайонах, в июне — в центре города и на Запсковье.

Традиционно в Пскове горячую воду отключают на 2 недели для проведения профилактических работ в сетях.