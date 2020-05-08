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Общество / Коммуналка

Плановые отключения горячей воды начнутся в Пскове с 25 мая

8 мая 2020 года, 09:17

Плановые отключения горячей воды в Пскове начнутся с 25 мая. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на главного инженера Псковских тепловых сетей Петра Гречуха.

Плановые отключения горячей воды начнутся в Пскове с 25 мая

Дарья Хваткова

Он отметил, что график отключения уже составлен. «Сейчас копаем Рижский проспект, чтобы уменьшить поле деятельности. Одну котельную остановили, чтобы могли перевести на другую», - добавил Пётр Гречух.

По его словам, с 25 мая отключения начнутся в небольших микрорайонах, в июне — в центре города и на Запсковье.

Традиционно в Пскове горячую воду отключают на 2 недели для проведения профилактических работ в сетях. 

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