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Транспорт

На некоторых маршрутах Пскова и Великих Лук появились дополнительные автобусы

7 мая 2020 года, 23:34

После многочисленных обращений по ряду маршрутов Пскова и Великих Лук с 7 мая запустили дневные автобусы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По его словам, перевозки будут осуществляться по обычному расписанию. В Пскове – на маршрутах №50 (4 А), 51, 52, 54, 55. В Великих Луках – на маршрутах № 1, 1А, 2А, 4, 4Б, 13, 15. «Таким образом все, кто работает в сменном режиме, и кому необходимо посещать социально-значимые объекты, будут обеспечены общественным транспортом. После анализа пассажиропотока добавим дополнительные автобусы и по другим маршрутам», - пообещал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что меры безопасности против коронавируса предусмотрены: все перевозчики два раза в день проводят дезинфекционную обработку салонов. Он также обратил внимание на то, что «пассажирам также необходимо соблюдать все требования профилактики, носить маски и перчатки».

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