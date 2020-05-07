Псковский губернатор поддержал инициативы глав Бежаницкого и Невельского районов по реализации нацпроектов

Губернатор Михаил Ведерников поддержал инициативы по реализации ряда проектов от глав Бежаницкого и Невельского районов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, реализация национальных проектов в ситуации с коронавирусом стала одной из тем рабочего совещания в режиме видеоконференцсвязи.

По словам губернатора, ограничительные меры не должны сказываться на динамике достижения целевых показателей. В данном свете Михаил Ведерников поблагодарил Сергея Михеева и Олега Майорова за квалифицированную организацию работы на местах, а также высокий профессионализм.

Так, Бежаницкий активно включился работу по реализации нацпроектов. В текущем году на сумму в 8,3 млн рублей в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 10 дворовых и две общественные территории. В рамках нацпроекта «Образование» район получит новое оборудование для школ, появится возможность отремонтировать спортивный зал.

«По Лющицкому центру культуры мы ваше поручение выполнили, подготовили проектно-сметную документацию и провели ряд ремонтных работ. Теперь требуется проведение капитального ремонта в зрительном зале, на эти цели необходимо порядка 6,3 млн рублей», — подчеркнул глава Бежаницкого района. Он рассказал, что помещение планируется подготовить в формате трансформера, чтобы его дополнительно можно было использовать в качестве спортивного зала.

Глава региона положительно оценил данный проект. «Мы возьмем опыт создания такого трансформера в качестве первого регионального проекта. Если он будет успешный и востребованный, то тогда в дальнейшем мы будем предусматривать создание таких многофункциональных пространств как альтернативу строительству двух разных зданий», — заметил Губернатор и подчеркнул, что регион проработает вопрос выделения 4 млн рублей на проведение работ. Оставшуюся сумму на себя возьмет муниципалитет.

В свою очередь глава Невельского района Олег Майоров сообщил, что муниципалитет готов приступить к выполнению амбициозного проекта — строительства спортивного зала. Для этих целей необходимо порядка 60 млн рублей. В муниципалитете существует высокая потребность в данном объекте.

«Есть ряд программ, по которым можно получить финансирование на данный объект. С вашей стороны до конца текущего года необходимо подготовить проектно-сметную документацию и земельный участок, а со своей стороны мы проработаем вопрос выделения средств с потенциальными инвесторами на 2021 год», — поддержал инициативу Михаил Ведерников.