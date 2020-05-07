Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове продолжаются работы по реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной

7 мая 2020 года, 23:06

В Пскове продолжается реконструкция перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Масштабные работы стартовали еще в 2019 году. Завершить их планируется до 28 ноября 2020 года. В перечень подготовительных работ вошли восстановление и закрепление трассы, разборка бортового камня, асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания дороги, демонтаж автобусных остановок, тротуарной плитки, спил и пересадка деревьев. Также планируется переустройство инженерных сетей, устройство земляного полотна, автобусных остановок, тротуаров, установка светофоров, благоустройство. В настоящее время ведется устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке перед поликлиникой № 3.

Отметим, что работы ведет ООО «ЭкспрессСтрой» по контракту с УГХ администрации города Пскова в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма контракта составила около 113,5 млн рублей. Средства на реконструкцию выделены из федерального и областного бюджетов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На некоторых маршрутах Пскова и Великих Лук появились дополнительные автобусы
Псковский губернатор поддержал инициативы глав Бежаницкого и Невельского районов по реализации нацпроектов
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем радио
Михаил Ведерников: Искренне рад, что получилось сделать приятный подарок нашему поколению победителей
Псковский музей 9 мая будет работать в онлайн-режиме (АФИША)
Михаил Ведерников назвал плюсом при работе в условиях коронавируса открытость властей перед жителями
В Псковской области планируют переобучать терапевтов для борьбы с коронавирусом
Власти Невельского района информируют население об опасности коронавируса через СМИ и соцсети
Начались поставки оборудования в учреждения допобразования Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Победа-онлайн

Общество / Важная дата
7 мая 17:22

Победа-онлайн

Как псковичи отметят 9 мая в условиях самоизоляции
Любим. Гордимся

Общество
6 мая 13:53

Любим. Гордимся

Все больше жителей области поддерживают виртуальную эстафету «Псковской правды»
Перекус может быть здоровым

Общество / Здоровье
6 мая 13:44

Перекус может быть здоровым

Как справиться с лишним весом, изменив рацион?