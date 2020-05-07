В Пскове продолжаются работы по реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной

В Пскове продолжается реконструкция перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Масштабные работы стартовали еще в 2019 году. Завершить их планируется до 28 ноября 2020 года. В перечень подготовительных работ вошли восстановление и закрепление трассы, разборка бортового камня, асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания дороги, демонтаж автобусных остановок, тротуарной плитки, спил и пересадка деревьев. Также планируется переустройство инженерных сетей, устройство земляного полотна, автобусных остановок, тротуаров, установка светофоров, благоустройство. В настоящее время ведется устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке перед поликлиникой № 3.

Отметим, что работы ведет ООО «ЭкспрессСтрой» по контракту с УГХ администрации города Пскова в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма контракта составила около 113,5 млн рублей. Средства на реконструкцию выделены из федерального и областного бюджетов.